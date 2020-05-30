شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الكاف يدرس إقامة تصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 في سبتمبر واكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسبة باتحاد الكرة أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، يدرس إقامة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 المقرر اقامتها بالكاميرون في شهر سبتمبر واكتوبر او نوفمبر المقبلين وسيتم حسم هذه الامور بصفة رسمية خلال الايام المقبلة في حالة عدم انتشار فيروس كورونا بشكل كبير ورغبة كاف في عدم تأجيل البطولة، وقرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم فى وقت سابق تأجيل مباريات منتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى التصفيات الافريقية حيث لم يخض الفراعنة سوى مباراتين فقط أمام كينيا وجزر القمر بينما تم تأجيل مباراتيه أمام توجو أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

فى شأن مختلف، طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة افتتاح المقر الجديد الذى يتم حاليا إنشاؤه فى 6 أكتوبر، فى نوفمبر 2020 ، حيث أرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم مبلغ مليون و300 ألف دولار لاتحاد الكرة، لتنفيذ المرحلة الثانية من المقر الجديد للجبلاية بمدينة 6 أكتوبر.

كانت المرحلة الأولى قد بدأت فى عهد المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وانتهت مؤخرًا وتأكد "فيفا" من سير العمل، لذا أرسل الدعم المالى الخاص بالمرحلة الثانية خلال الأيام الماضية..

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد وافق على تطوير مشروع الهدف ليصبح مقرًا لاتحاد الكرة، بدلًا من المقر الحالي الذي سيتحول لمتحف خاص بالاتحاد.

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فى سياق مغاير ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة مع لجنة الحكام تطبيق تقنية var كما حدث فى الدورى الألمانى الذى استخدم التقنية مع الأخذ بالاحتياطات الطبية لمواجهة فيروس كورونا وهو ما يعمل عليه مسئولو لجنة الحكام بتقليل اعداد الحكام في السيارة الخاصة بالتقنية.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تطبيق قرار استخدام 5 تغييرات في بطولة الدوري حال استئنافها في الفترة المقبلة خاصة ان هذه التعديلات التي اعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بامكانية كل اتحاد اهلي استخدام خمسة تغييرات خلال المباريات في الموسم الجاري فقط بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف المسابقات لفترة طويلة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا جعل تطبيق التغييرات الخمسة للاعبين في المباريات في يد كل اتحاد اهلي باستخدامها او العمل علي النظام المتبع من قبل وهو الاكتفاء بالثلاث تغييرات فقط قبل ان يقرر اتحاد الكرة استخدام التغييرات الخمسة في الدوري حال استئنافه رسميا.