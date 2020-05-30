سان جرمان وإنتر يقتربان من بدل مخفّض لانتقال إيكاردي (تقارير)

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نيقوسيا (أ ف ب) - اقترب ناديا إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي، من الاتفاق على بدل مالي مخفّض تقدر قيمته الاجمالية بـ57 مليون يورو، لبقاء مهاجم الأول الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع الفريق الثاني الذي يدافع عن ألوانه على سبيل الإعارة، بحسب تقارير صحافية.

وانتقل إيكاردي (27 عاما) الى نادي العاصمة الفرنسية في أيلول/سبتمبر 2019 على سبيل الإعارة، بعد أشهر من علاقة متوترة مع النادي اللومباردي، وتراجع دوره في التشكيلة في عهد المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

لكن الأرجنتيني ثبّت حضوره في سان جرمان، وسجل 21 هدفا في 30 مباراة في مختلف المسابقات مع النادي الفرنسي، قبل تعليق منافسات كرة القدم منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، وتتويج الفريق بطلا للدوري.

وأشارت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة الى ان سان جرمان، وفي ظل التبعات المالية لـ"كوفيد-19" على أندية كرة القدم، وتأثيرها على القيمة السوقية للاعبين، سعى الى خفض كلفة التعاقد الدائم مع إيكاردي، والتي كانت تقدر بـ70 مليون يورو.

وكشفت شبكة "سكاي إيطاليا" ليل الجمعة، ان الفريقين باتا على وشك إعلان اتفاق تعاقد ثابت لإيكاردي مع سان جرمان، يدفع لقاءه الأخير مبلغ 50 مليون يورو كبدل انتقال، تضاف إليها سبعة ملايين من الحوافز والمكافآت.

وأشارت الشبكة الإيطالية الى ان سان جرمان المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، سعى الى حسم مسألة إيكاردي سريعا، لاسيما وان المدة الزمنية لتفعيل خيار شراء عقده من إنتر تنتهي غدا الأحد.

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من جهتها، أوردت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ليل الجمعة، ان مباحثات الفريقين بشأن اللاعب "تتقدم بشكل جيد، وقد تحسم في الساعات المقبلة".

وأشارت الى ان بدل الانتقال الاجمالي سيكون "ما دون 60 مليون يورو، بما يشمل الحوافز والمكافآت".

ورأت الصحيفة ان احتفاظ سان جرمان بإيكاردي، وهي الخطوة التي كانت متوقعة إلى حد كبير، يعني عمليا نهاية مستقبل المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مع الفريق.

وكافاني هو الهداف التاريخي لسان جرمان (200 هدف في 301 مباراة في مختلف المسابقات، بحسب الموقع الالكتروني الرسمي للاعب).

وعلى رغم ان التقارير ترجح رغبته في البقاء مع النادي الذي يدافع عن ألوانه منذ العام 2013، لكن تقدمه في السن (33 عاما)، وتراجع دوره لصالح إيكاردي في الأشهر الماضية، يدفعان الى الترجيح ان سان جرمان لن يجدد عقده مع المهاجم الدولي، والذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2020.