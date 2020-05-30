بطولة ألمانيا: هافيرتس يضع ليفركوزن موقتا في المركز الثالث

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برلين: نفض باير ليفركوزن غبار خسارته الكبيرة على ارضه امام فولفسبورغ وارتقى موقتا الى المركز الثالث في الدوري الالماني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه فرايبورغ 1-صفر بهدف قائده الشاب كاي هافيرتس الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين.

ورفع ليفركوزن رصيده الى 56 نقطة من 29 مباراة، بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند الثاني ومتقدما بنقطة على لايبزيغ الرابع.

وكان ليفركوزن قد انهى سلسلة من سبع مباريات دون خسارة بسقوطه في الجولة الماضية أمام فولفسبورغ 1-4.

ووسط اجراءات صحية صارمة وقيود فرضها بروتوكول تطرق لأدق التفاصيل، عادت عجلة البوندسليغا للدوران في 16 ايار/مايو دون جماهير.

وجاء الشوط الاول عقيما في ظل بحث الطرفين عن الوصول الى الشباك، فيما كان ليفركوزن الاكثر سيطرة مع نسبة 78% في الاستحواذ.

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الا ان الفرصة الاخطر كانت لفرايبورغ اهدرها مهاجمه لوكاس هولر المنفرد الى يسار الحارس الفنلندي لوكاس هراديتسكي (43).

وكسر هافيرتس (20 عاما) حاجز التعادل مطلع الشوط الثاني، مستلما تمريرة بينية جميلة من الجامايكي ليون بايلي، فلكزها من بين قدمي الحارس مفتتحا التسجيل (54)، رافعا رصيده الى 11 هدفا هذا الموسم.

واصبح هافيرتس اول لاعب يسجل 35 هدفا في الدوري قبل بلوغه الحادية والعشرين.

كما هو الهدف الخامس في اربع مباريات لهافيرتس بعد استئناف مباريات الدوري اثر تفشي فيروس كورونا المستجد، علما بانه ترك المباراة مصابا في الدقيقة 66.