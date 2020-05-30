شكرا لقرائتكم خبر عن على العهد يا رجالة.. نجل أمير عبد الحميد يجسد دور المنسي فى الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادى الأهلى السابق، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، ظهر خلاله ابن حارس الأهلى يجسد مشهد استشهاد البطل أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذى استعرض مسلسل الاختيار قصة بطولته فى الجيش المصرى خلال شهر رمضان الماضي، وحقق المسلسل انتشاراً وتأثيراً واسعاً بين الجماهير بعد المشاهد البطولية التى أوضحها عن تضحيات رجال القوات المسلحة فى سيناء خلال حربهم ضد الجماعات التكفيرية.

وتعتبر جملة "على العهد يا رجالة وزى ما اتفقنا اتدفن بأفرولى.. الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن" من أشهر العبارات التى رددها أمير كرارة فى تجسيد شخصية المنسى فى مشهد استشهاده بنهاية المسلسل، والتى رددها نجل أمير عبد الحميد فى الفيديو التالي.

وكشف أمير عبد الحميد، في وقت سابق، عن تآمر بعض لاعبي الأهلي ضده خلال ولاية مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق بالنادي الأحمر، موضحاً أن هذه المؤامرات أثرت على ثفة جوزيه في قدراته، مما أثر على رحلته فى القلعة الحمراء.

وقال حارس الأهلي السابق: "بعض اللاعبين وصلوا صورة سلبية عني لمانويل جوزيه، وأبلغوه أنى على علاقة صداقة قوية بـالمطرب محمد حماقي، وأنى كثير السهر مما يؤثر على مستواه".

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وأضاف عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، أن ثقة جوزيه اهتزت في قدراته مما اضطره لاستبعاده من المشاركة وقتها، ففكر في الرحيل وبالفعل تلقى عروضا خارجية بجانب عرض من نادي الإسماعيلي.