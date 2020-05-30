شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسحب كاف لقب السوبر من الزمالك حال تتويج الوداد بأبطال أفريقيا؟.. شطة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد المنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، سيناريوهات تعامل الاتحاد القارى مع قضية الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى المنظورة حالياً أمام المحكمة الرياضية الدولية، والخاصة بلقب دورى أبطال أفريقيا والأحداث التى شهدتها مباراة النهائى برادس والتى يرفض ممثل الأندية المغربية الاعتراف بها حتى الآن، وما إذا كان بمقدور النادى الوداد طلب إعادة مباراة السوبر أمام الزمالك من عدمه حال الحصول على قرار لصالحه خلال الأيام الماضية.

لمعرفة هل يسحب كاف لقب السوبر من الزمالك حال تتويج الوداد بأبطال أفريقيا، عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

Advertisements

وتوج الترجى التونسى بطلا لمسابقة دورى أبطال أفريقيا بعد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، رفض على إثرها الوداد استكمال المباراة، ولجأ الوداد للاستئناف على اعتبار أن قانون اللعبة يمنحه الحق فى استئناف الحكم الصادر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وشهدت المباراة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل رفض على إثرها الوداد استكمال المباراة. وتوقفت المباراة التى جمعت الترجى والوداد على ملعب "رادس" فى الدقيقة (61) لمطالبة لاعبى الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة هدف سجله وليد الكرتى وألغاه الحكم بداعى التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجي.

وبعد 75 دقيقة من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبى باكارى غاساما صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبا وأعلن فوز الترجى باللقب للموسم الثانى على التوالي.