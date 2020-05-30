شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صالح جمعة غاوى بحر لغسل أحزان المصير المجهول فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، من اللاعبين الغاويين للبحر فى وقت العطلة، ولكن يبدو أن تواجده فى إجازة ساحلية هذه المرة لغسل أحزان المصير المجهول فى النادى الأهلى فى ظل إعلان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عن رغبته فى رحيل اللاعب عن صفوف الفريق والتى لا نقاش فيها.

واستغل صالح جمعة فترة تعليق النشاط فى التواجد مع أصدقائه فى إجازة ساحلية بصحبة صديقه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادى الأهلى.

ويترقب صالح جمعة مصير مدربه السويسرى رينيه فايلر فيما يخص ملف تجديد عقده، وهو الأمر فى حال حدوثه لن يكون لصالح جمعة مكان داخل القلعة الحمراء بشكل رسمى، عقب إعلان فايلر عدم رغبته فى استمرار اللاعب بداية من الموسم الجديد، ورغم اتفاق فايلر مع إدارة الأهلى على تجديد عقده إلا أن رغبة المدرب السويسرى فى استشارة عائلته أولاً وتلقيه العديد من العروض المغرية خلال الفترة الأخيرة أمور تُعثر التجديد بشكل رسمى حتى هذه اللحظة.

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وكلف صالح جمعة وكيل أعماله بالبحث له عن عرض فى البرتغال للعودة مُجدداً لهناك، بعد فشل محاولات اقناع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بمنحه فرصة جديدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب لا يزال ممتدا مع النادى، فى الوقت الذى يوجد تحفظ من معظم الأندية على استعارته بسبب عدم التزام اللاعب فى الفترات الماضية.

ويعد موقف فايلر تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب، فضلاً عن قيام صالح معة بالسخرية من فايلر خلال الأيام المضية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرصد الخليج 365 لقطات تبرز قوة علاقة صالح جمعة والبحر لغسل الأحزان فى الصور التالية: