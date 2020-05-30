شكرا لقرائتكم خبر عن دويدار: الأخلاق والإنسانية تخصص لم يدرس بالجامعات لكنه يكشف طباع البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالى، أن الأخلاق والإنسانية هما التخصص الوحيد الذى لم ولن يدرس بالجامعات ولكنه يكشف طباع البشر، وكتب دويدار عبر حسابه على إنستجرام، "التخصص الوحيد الذى لم ولن يدرس فى كل جامعات الدنيا هى الأخلاق والإنسانية التى قد يحملها عامل نظافة ويسقط فيها الدكتور".

وفى وقت سابق أبدى أحمد دويدار ندمه على قرار الرحيل عن الزمالك، مؤكداً أنه أخطأ عندما فكر فى اللعب للأهلي، ووقع على عقود انضمام للقلعة الحمراء، كاشفًا عن واقعة غريبة حدثت له، حيث إنه اتصل بإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس إدارة القلعة البيضاء، فى هذا الوقت، مؤكدًا لهما أنه يشعر بالذنب تجاه الزمالك بسبب ارتباطه بالأهلى الذى لم يتم فى النهاية بسبب عدم التوافق.

وأضاف دويدار، "وقعت للأهلى بعد مكالمة من حسام البدرى، المدير الفنى للفريق حينها، وإشادته بى وتأكيده على حاجة الفريق لجهودى بعد احتراف أحمد حجازى"، متابعًا، "علمت أيضًا أن بعض لاعبى الأهلى وأعضاء مجلس إدارة النادى رفضوا انضمامى للفريق لأننى فضلت الزمالك على الأهلى عندما كنت لاعبًا بنادى الشرطة".

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من جانبه، يكثف مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى اتصالاته بجهازه المعاون لمناقشة خطة الاستعداد لعودة بطولة الدورى فى حال اقرار اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة عودة المسابقة بشكل رسمى، لاسيما بعد طول فترة التوقف ومعاناة اللاعبين من انخفاض اللياقة البدنية، مطالباً اللاعبين بالتدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.