شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية 3 نجوم رفعوا شعار "لن أعيش فى جلباب الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللعب للأهلى أو الزمالك أهم حلم يداعب قطاعا كبيرا من لاعبى الكرة منذ نعومة أظافرهم، ارتداء الفانلة الحمراء أو البيضاء أمنية يبذل من أجلها نجوم الكرة الغالى والنفيس بحثاً عن أضواء الشهرة والنجومية وكتابة التاريخ وأيضاً حصد الأموال، ولكن فى السنوات الأخيرة رفع ثلاثة نجوم شعار "لن أعيش في جلباب الأهلى" بعد سنوات البطولات بين الطرفين، وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

قصة رحيل الحضرى عن الأهلى يعلمها القاصى والدانى، واعترف السد العالى بندمه على هذا القرار في أكثر من مناسبة، ففى فبراير 2008 وفى أوج تألقه وعطائه حزم عصام الحضرى حقائبه وقرر الرحيل عن القلعة الحمراء بعد فاصل من المشاحنات مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، والذى كان بطلا لواقعة تجريد الحضرى من شارة الكابتن، لتكون بادرة انقلاب السد العالى على هتاف "ارقص يا حضرى".

الحضرى لم ينس يوماً عشق الفانلة الحمراء مهما صال وجال فى الأندية المصرية، ومهما حقق من إنجازات يبقى الأهلى هو عشقه الأول والأخير، والذى أصبح ممنوعا بفعل تصرفاته الخارجة عن تقاليد وأعراف القلعة الحمراء، وتخليه عن ناديه فى وقت اعتبرته الجماهير "خيانة كروية" لا تنسى.

حقق "الحضري" العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباريات (195 بالدورى الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصرى - 81 مباراة ببطولات أفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية)، ورغم كونه حارس مرمى لكنه سجل هدفًا فى مرمي كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا في لقاء السوبر الأفريقي عام 2002.

كما توج عصام الحضري بالعديد من البطولات مع الأهلي (7 ألقاب الدورى الممتاز - 4 كأس مصر - 4 كأس السوبر المصري - 3 دوري أبطال أفريقيا - 3 كأس السوبر الأفريقي - 2 السوبر العربى - 1 البطولة العربية للأندية).

حكاية عبد الله السعيد مع الأهلى شغلت الجميع فى مصر والوطن العربى، بعدما أثار اللاعب جدلا شديدا فى الوسط الكروى، عقب توقيعه للزمالك سراً مقابل 40 مليون جنيه، فى صفقة أطلق عليها إعلاميا "صفقة القرن"، وهو ما أثار أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدها قرر مسئولى الأهلى إعارة اللاعب للدورى الفنلندى قبل بيعه للأهلى السعودى، وانتهى به المطاف فى نادى بيراميدز، وشارك اللاعب أمام الأحمر فى مباراته مع فريقه الجديد ببطولة الدورى، وفوجئت الجماهير بظهور اللاعب فى الفريق المنافس داخل الملعب.

وسجل "السعيد" مع الأهلي 50 هدفًا فى 154 مباراة، ومع الإسماعيلى 34 هدفًا فى 136 مباراة، ومع بيراميدز سجل 15 هدفًا فى 15 مباراة.

وقال عبد الله السعيد، فى تصريحات تليفزيونية سابقة: "لو عاد بى الزمن لاخترت الطريق نفسه، أنا لاعب محترف واعتدت أن أخلص فى عملى لكل نادٍ لعبت له، لكننى أختار الأفضل لى بين العروض المقدمة".

وفاز السعيد مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري المحلي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقى مرتين، ودورى أبطال أفريقيا مرتين.

وساهمت مشاركة عبد الله السعيد مع الأهلي وتألقه خلال هذه الفترة بالقميص الأحمر ليصبح ورقة أساسية فى صفوف المنتخب الوطنى، ويساهم فى وصول المنتخب إلى كأس العالم 2018 والذى أقيم فى روسيا.

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أحدث مفاجأة هزت الشارع الأهلاوى، فبعد 12 عاماً من المجد والتألق بالقميص الأحمر، رفض أحمد فتحى الاستمرار مع الأهلى بداعى "سنة الحياة" ليكمل مسلسل الراحلين من الجيل الذهبى للنادى الأهلي بعد رحيل شريف إكرامى وحسام عاشور.

وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

يتضمن عرض نادى بيراميدز لضم أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق، الذى يمتد لثلاثة مواسم، الحصول على 16 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وذلك بخلاف حصوله على قيمة الموسم الأول دفعة واحدة، بالإضافة للعديد من المميزات المالية الأخرى.

وتضمن عرض الأهلي لـ أحمد فتحى الحصول على مبلغ 11 مليون جنيه فى الموسم خالصة الضرائب مع إلغاء نسبة المشاركة.

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفاً وصنع 61 لصالح المارد الأحمر، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز فتحى 19 بطولة مع الأحمر، بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.