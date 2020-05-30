"رحم الله الذي أسعدنا".. مشاهير الرياضة ينعون الفنان حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نعى مشاهير الرياضة في مصر والوطن العربي الفنان حسن حسني في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بأحد المستشفات؛ إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عاماً.

غرد المعلق الرياضي السعودي، فهد العتيبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "رحم الله حسن حسني الذي أسعدنا لسنوات طويلة بأعمال فنية عظيمة ساهمت في إخراج جيل من كبار الفنانين حالياً.. رحل الرجل الطيب وستبقى ابتسامته في ذاكرتنا إلى الأبد.. خالص العزاء لمصر ولأسرته الكريمة ولمحبيه في كل مكان".

ونشر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك صورة ـ أبيض وأسود ـ على حسابه بموقع تويتر، مُذيلاً إياها بتعليق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله الأستاذ حسن حسني في ذمه الله".

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ونشر كذلك مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي أسوان، صورة لحسن حسني على حساباته بمواقع التواصل، مُذيلاً إياها بتعليق: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويتجاوز عنك وداعاً المبدع حسن حسني".

وذيّل خالد بيومي، المحلل الكروي، الصورة التي نشرها للفنان الراحل حسن حسني على حسابه بموقع تويتر بـ: "البقاء لله في عّم حسن رحمه الله عليك.. ستظل في قلوبنا جميعاً".

ونعى الإعلامي أحمد شوبير الراحل حسن حسني، بنشر صورة للفنان الراحل على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مُذيلاً إياها بتعليق: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير حسن حسني.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكذلك نشر محمد يوسف، مدرب الأهلي الأسبق، صورة للفنان الراحل على حساباته بمواقع التواصل، مُذيلاً إياها بتعليق: "خالص العزاء في وفاة الفنان القدير حسن حسني.. الله يرحمك يا عم حسن من الممثلين اللي بحبهم أوي.. الله يرحمه ويغفر له".