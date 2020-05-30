بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات السبت الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي تستأنف اليوم السبت، الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا" من هذا الموسم 2019-2020. ويشهد السبت الألماني إقامة 5 مباريات من الأسبوع الـ29 من المسابقة التي أعادت الحياة لكرة القدم بعد توقفها لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا. وتُعد مباراة المتصدر بايرن ميونخ ونظيره فورتونا دوسلدورف أبرز مباريات اليوم السبت، وتُقام في السادسة والنصف مساءً. وننشر لكم أبرز مباريات الجولة الـ29 من بطولة "بوندسليجا" ومواعيدها والقنوات الناقلة لها: - هيرتا برلين - أوجسبورج الساعة الثالثة والنصف عصراً - وتذاع على قناة beIN Sports 4. Advertisements - شالكه وفيردر بريمن الساعة الثالثة والنصف عصراً - وتذاع على قناة beIN Sports 1. - فولفسبورج وإينتراخت فرانكفورت الساعة الثالثة والنصف عصراً - وتذاع على قناة beIN Sports 2. - ماينز وهوفنهايم الساعة الثالثة والنصف عصراً - وتذاع على قناة beIN Sports 3. - بايرن ميونخ وفورتونا دوسلدورف الساعة السادسة والنصف عصراً - وتذاع على قناة beIN Sports 1.

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