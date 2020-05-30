شاهد.. لاعب الزمالك السابق يشيد برد عضو الأهلي على تركي آال الشيخ

أشاد أحمد عيد عبدالملك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق برد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقعة الحمراء السابق .

ونشر عبد الملك عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلًا :" انا الصراحة معرفش محمد سراج الدين شخصياً اكيد عارفه كعضو مجلس ادارة بس بجد شابوه والله العظيم انا بجد بتبسط اما الاقي حد مش هايب اي شخص في الدنيا ومش علي راسه بطحة وبيتكلم كلام محترم ".

وكان سراج الدين نشر عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " قائلًا :" هو انا متربي وهادي الحمد لله ودي نعمة ربتني عليها والدتي الأستاذة الجامعية ووالدي وهو لواء مدفعية سابق في الجيش المصري بس افتكر انه كان علمني كمان ان الكرامة دي اعلى واهم صفات الإنسان .

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وأضاف سراج الدين قائلًا :" عمري ما اقبل اي تجاوز في حقي وانا بشفق عليك حقيقي لأنك ملقتش حد يربيك تربية سوية أو يعلمك ان

مش كل حاجة المظاهر والشو والهبل اللي بتعمله ده اللي خلاك مسخة أمام العالم كله في قيم ومعاني واصول اهم وأسمى من كده بكتير بس انت معذور متعرفهاش بحمد ربنا اني اتربيت كده ".

وواصل آل الشيخ قائلًا :" انا مش بشوفك يا تركي ال شيخ من اول يوم غير واحد ناقص وجاهل وهفضل اشوفك كده على طول وعلى فكرة انت مش كاسر عيني وانت عارف كده كويس ولا عمرك هتقدر في أحلامك حتى تكسرها ولا انت ولا اتخن تخين ".

وكان تركي آل الشيخ هاجم محمد سراج الدين عضو إدارة النادي الأهلي في منشور عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .