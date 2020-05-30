شاهد.. رد ناري من عضو الأهلي على تركي آل الشيخ

وجه محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة نارية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني .

ونشر سراج الدين عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " قائلًا :" هو انا متربي وهادي الحمد لله ودي نعمة ربتني عليها والدتي الأستاذة الجامعية ووالدي وهو لواء مدفعية سابق في الجيش المصري بس افتكر انه كان

علمني كمان ان الكرامة دي اعلى واهم صفات الإنسان .

وأضاف سراج الدين قائلًا :" عمري ما اقبل اي تجاوز في حقي وانا بشفق عليك حقيقي لأنك ملقتش حد يربيك تربية سوية أو يعلمك ان مش كل حاجة المظاهر والشو والهبل اللي بتعمله ده اللي خلاك مسخة أمام العالم كله في قيم ومعاني

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واصول اهم وأسمى من كده بكتير بس انت معذور متعرفهاش بحمد ربنا اني اتربيت كده ".

وواصل آل الشيخ قائلًا :" انا مش بشوفك يا تركي ال شيخ من اول يوم غير واحد ناقص وجاهل وهفضل اشوفك كده على طول وعلى فكرة انت مش كاسر عيني وانت عارف كده كويس ولا عمرك هتقدر في أحلامك حتى تكسرها ولا انت ولا اتخن تخين ".

وكان تركي آل الشيخ هاجم مجلس إدارة النادي الأهلي في العديد من المشورات عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .