تجاوز رئيس هيئة الترفيه السعودية “تركي آل الشيخ” الخطوط الحمراء، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم السبت 30-5-2020، بوصف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي “محمد سراج الدين” بلفظ خارج لا يصدر من شخص في موقع مسؤولية مثله.

وخرج تركي آل الشيخ عن النص عندما تساءل عبر صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عن هوية محمد سراج الدين، قائلاً “من الهلفوت محمد سراج الدين؟ ما موقعك من الإعراب قبل أن أرد عليك يا هلفوت”.

ووجه محمد سراج الدين نداءً إلى مسؤولي الدولة المصرية سواء في وزارة الرياضة أو وزارات أخرى بضرورة تجميد عمل بعض الشخصيات التي تسعى إلى إفساد العلاقة بين جمهور الأهلي والزمالك ونشر الفتن والتعصب الأعمى بين الفينة والأخرى.

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وأضاف محمد سراج الدين دون ذكر اسماء خلال حديثه على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صباح اليوم السبت “بعيدًا عن الكورونا، هناك فيروس عجوز موجود منذ زمن في قطاع الرياضة المصرية، وهناك فيروس آخر مُستجد من الخارج، تلك الفيروسات تنشر فتن ومشاكل طوال الوقت في الرياضة وبين الناس وبين أكبر جمهورين في مصر، وأنا أحد تلك الجماهير”.

من هو محمد سراج الدين الذي نعته تركي آل الشيخ بـ “الهلفوت”؟

يُعرف بين جمهور الأهلي بـ “محمد سراج الدين” واسمه الكامل “محمد زكريا عبيد سراج الدين”، ولد في حي المعادي بمحافظة القاهرة، ويبلغ من العمر 33 عامًا.

تخرج محمد سراج الدين في كلية الهندسة بالجامعة الأميركية في القاهرة عام 2010، وحصل بعدها على درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة مدريد الإسبانية.

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وشملت دراسة محمد سراج الدين للمناهج العلمية الرياضية بين ممارسي الرياضة من لاعبين ومدربين وإداريين في الأندية ومراكز الشباب خلال عام 2016.

ويُدرس محمد سراج الدين حاليًا لطلبة كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ويُعد من بين أبرز الشبان المصريين الذين يتواجدون بصورة ثابتة في منتدى الشباب مع رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” منذ عام 2016.

وخلال عام 2017 نال محمد سراج الدين درجة الماجستير في إدارة المشروعات الهندسية من الجامعة الأميركية بالقاهرة، وتخصص موضوع رسالته في عملية إنشاء الملاعب الرياضية كي تكون مكانًا للتنافس الرياضي وللترفيه ومصدرًا لموارد الربح المختلفة.

ورغم صغر سن محمد سراج الدين الذي وصفه تركي آل الشيخ بذلك الوصف غير المسؤول، شغل مناصب بارزة في عدة مجالات، على النحو التالي:

العضو المنتدب للشركة العربية للتنمية الصناعية

مدرس مساعد في كلية هندسة الإنشاءات بالجامعة الأميركية في القاهرة

عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري

عضو اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة السلة للشباب التي استضافتها مصر عام 2018

رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية لكرة الطائرة (سيدات) في مقر النادي الأهلي عام 2019″.

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وفاز محمد سراج الدين بجائزة أفضل بحث علمي بمؤتمر ميونخ الدولي في ألمانيا عام 2018 عن رسالة الماجستير الخاصة بمجال إنشاء الملاعب الرياضية، وتم نشر الرسالة على الصعيد الدولي واعتمدت كمرجع دائم.

وقبلها بأشهر قليلة أنتخب محمد سراج الدين من قبل الجمعية العمومية في النادي الأهلي ضمن قائمة الرئيس “محمود الخطيب” ليحجز مقعد الشباب حتى عام 2021.

هذه كانت السيرة الذاتية لمحمد سراج الدين الذي سأل عنه مالك نادي بيراميدز السابق الذي أنفق أكثر من نصف مليار جنيه مصري عامي 2018 و2019 من أجل موسم أبيض!.