رياضة | آخر تطورات صفقة انتقال مارتينيز إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات صفقة انتقال مارتينيز إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن هناك تطورًا جديدًا حدث بشأن صفقة انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان كان قد صرح مؤخرًا أن مارتينيز لن يرحل عن صفوف النادي الإيطالي إلا من خلال الشرط الجزائي الذي يبلغ 111 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يرى حلًا بسيطًا في صفقة مارتينيز إذا أصر إنتر ميلان على التمسك بالشرط الجزائي في عقد نجمه الأرجنتيني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الحل سيكون الانتظار لأن الشرط الجزائي يمتد من بداية يوليو وحتى يوم 15 من نفس الشهر ثم سيصبح لاوتارو بدون شرط جزائي عقب ذلك وسيحصل على سعر السوق.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تصريحات أوسيليو تستهدف فقط الأندية الأخرى الراغبة في ضم مارتينيز خلال أول أسبوعين من شهر يوليو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة رغبة أي نادٍ آخر في دفع قيمة الشرط الجزائي فإن مارتينيز سيرفض لأنه لن يغادر سان سيرو إلا صوب برشلونة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان عقب انتهاء فترة الشرط الجزائي سيسعى للحصول على أكبر أموال ممكنة من برشلونة في الصفقة بالإضافة إلى ضم نجم من صفوف النادي الكتالوني.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة ستحسم في نهاية شهر يوليو وستكون الأموال المدفوعة من برشلونة 70 مليون يورو.