رياضة | الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب تونس

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد بضم صفقات مدوية.

تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، أن الزمالك يضع ضمن مخططاته المقبلة التعاقد مع الشعلالي نظرا لأنه يلعب في أكثر من مركز وسيخدم الحالة الفنية للفريق الأبيض الذي يتولى قيادته الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزمالك قرر التعاقد مع الشعلالي لأنه لن يكلف الفريق مبلغ مالي كبير، مثلما طلب الوداد المغربي في وليد الكارتي، والذي أبعد الصفقة خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن الزمالك يضم ضمن صفوفه حاليا التونسي فرجاني ساسي والمغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والكونغولي كابونجو كاسونجو، وكان قرار اتحاد الكرة أن يتم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم القادم حسبما تنص اللائحة الخاصة بالأندية.