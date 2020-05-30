رياضة | الإسماعيلي يبحث عن بديل فخر الدين بن يوسف

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يبحث عن بديل فخر الدين بن يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تخطط إدارة الإسماعيلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد لاسيما بعد توقف الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
الإسماعيلي يبحث عن بديل فخر الدين بن يوسف
كشفت صحيفة «تونس الرقمية»، أن الإسماعيلي يتفاوض مع بعض المهاجمين وعلى رأسهم كابونجو كاسونغو لاعب الزمالك، إضافة للمالي بوبكر تراوري مهاجم البنزرتي التونسي السابق لتعويض رحيل فخر الدين بن يوسف المحتمل عن صفوف الفريق الأول.
وكان فخر الدين بن يوسف، مهاجم النادي الإسماعيلي قد تلقى عدة عروض خليجية خلال الفترة الماضية وكذلك من أوروبا، بعد ظهوره بشكل جيد مع الدراويش.
وأرجأ بن يوسف فكرة التجديد للإسماعيلي، لحين دراسة بعض العروض التي تلقاها عن طريق وكلاء لاعبين من أجل حسم مصيره بشكل نهائي في الموسم الجديد.
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كما دخل مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، في مفاوضات جادة للتعاقد مع نجم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى الإسماعيلي، للتعاقد مع صالح جمعة، لاعب المارد الأحمر، لتدعيم صفوفه بأوامر المدير الفني، مع انطلاق بداية الموسم الجديد.
وتواصل أحد وكلاء اللاعبين مع اللاعب مؤخرًا، وأكد له عن وجود اهتمام من للدراويش للتعاقد معه في ظل خروجه من حسابات فريقه.
وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، استبعاد اللاعب من مبارياته بشكل رسمي، بالإضافة إلى مطالبته للإدارة بعرضه للبيع، بسبب طريقة لعبه التي لا تناسب أسلوب عمله.
ويرغب الإسماعيلي، في استغلال رغبة المارد الأحمر، للتوقيع مع باهر المحمدي، من أجل الحصول على خدمات صالح جمعة، بالموسم المقبل.