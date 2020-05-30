رياضة | الإسماعيلي يبحث عن بديل فخر الدين بن يوسف

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يبحث عن بديل فخر الدين بن يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة الإسماعيلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد لاسيما بعد توقف الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الإسماعيلي يبحث عن بديل فخر الدين بن يوسف

كشفت صحيفة «تونس الرقمية»، أن الإسماعيلي يتفاوض مع بعض المهاجمين وعلى رأسهم كابونجو كاسونغو لاعب الزمالك، إضافة للمالي بوبكر تراوري مهاجم البنزرتي التونسي السابق لتعويض رحيل فخر الدين بن يوسف المحتمل عن صفوف الفريق الأول.

وكان فخر الدين بن يوسف، مهاجم النادي الإسماعيلي قد تلقى عدة عروض خليجية خلال الفترة الماضية وكذلك من أوروبا، بعد ظهوره بشكل جيد مع الدراويش.

وأرجأ بن يوسف فكرة التجديد للإسماعيلي، لحين دراسة بعض العروض التي تلقاها عن طريق وكلاء لاعبين من أجل حسم مصيره بشكل نهائي في الموسم الجديد.

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