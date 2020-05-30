رياضة | الكشف عن جدول مسابقة الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن جدول مسابقة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الدوري الإيطالي اليوم عن جدول مسابقة الكالتشيو والتي ستعود عجلته للدوران بداية من يوم 20 يونيو القادم بعد فترة طويلة من التوقف بعد انتشار فيروس كورونا.

ذكر بيان رابطة الدوري الإيطالي: "الأندية رحبت بالضوء الأخضر لاستئناف فعاليات الدوري، والذي أعطاه وزير الرياضة الإيطالي فنشنزو سبادافورا، وصوتت الأندية بالإجماع على خوض المباريات الأربعة المؤجلة من الجولة 25 بالمسابقة في يومي 20 و21 يونيو المقبل".

وكانت مباريات أتالانتا مع ساسولو وإنتر ميلان مع سامبدوريا وتورينو مع بارما وفيرونا مع كالياري، تأجلت بسبب اجتياح وباء كورونا للمناطق الشمالية في إيطاليا.

كما توقفت مسابقة الدوري الإيطالي في 9 من مارس الماضي، بعد انتهاء فعاليات الجولة 26 من المسابقة، لتتبقى فعاليات 12 جولة كاملة من المسابقة بخلاف المباريات الأربعة.

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وتقام مباريات الجولة 27 من المسابقة في وسط الأسبوع، بداية من 22 يونيو المقبل.

ويتصدر يوفنتوس جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو.

وذكرت الرابطة أن جدول المباريات للجولات الأخرى من المسابقة سيصدر خلال الأيام المقبلة.

كما سيعلن جدول مباريات كأس إيطاليا، علماً بأن المباراة النهائية للبطولة كان من المقرر أن تقام في 17 يونيو (حزيران) المقبل.