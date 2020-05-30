رياضة | نجم برشلونة مرشح للانضمام إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة مرشح للانضمام إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إنتر ميلان الإيطالي يفكر في التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني وذلك ضمن مفاوضات رحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان إلى البرسا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الفرنسي كليمنت لينجليت نجم دفاع برشلونة هو آخر اسم ظهر في مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع لينجليت حتى يكون بديلًا لميلان سكرينيار المرشح للرحيل عن إنتر ميلان في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرغب في الاحتفاظ بخدمات لينجليت من حيث المبدأ لأنه يلعب دورًا أساسيًا في الفريق لا سيما وأن المدافع الآخر صامويل أومتيتي يتعرض لإصابات كثيرة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مركز قلب الدفاع يحتاج أيضًا إلى تدعيم في برشلونة خاصة إذا رحل رونالد أراوخو.