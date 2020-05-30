رياضة | الأهلي: الزمالك لن يحصل على نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي: الزمالك لن يحصل على نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه النادي الأهلي مفاجأة جديدة إلى غريمه التقليدي نادي الزمالك بشأن لقب نادي القرن الإفريقي.
الأهلي: الزمالك لن يحصل على نادي القرن
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد منذ فترة طويلة أن النادي يجهز ملفات ويستعد لتقديمها إلى الاتحاد الإفريقي والمحكمة الدولية الرياضية بشأن أحقية النادي في لقب نادي القرن الإفريقي.
وكشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للقلعة الحمراء أن ما ينوي نادي الزمالك فعله لن يفيد النادي بأي شئ ولن يحصل على لقب نادي القرن.
وأكد حلمي عبد الرازق أن الأهلي حصل على لقب نادي القرن منذ أكثر من 20 عام عن جدارة ولن يقوم الاتحاد الإفريقي أو المحكمة الرياضية بالحكم بأحقية الزمالك نهائيا في لقب نادي القرن الإفريقي.
كما أشار المستشار القانوني للأهلي أن النادي يرفض التعليق على ما ينوي الزمالك فعله أو التصرفات السابقة التي قام بها النادي مثل تعليق اللافتات.
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وفي سياق متصل ، طالب نادي الرجاء البيضاوي المغربي، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحقيته في الحصول على المركز الثالث في تصنيف لقب نادي القرن.
وجاء ذلك بعد أيام قليلة، من مطالبة نادي الزمالك، في أحقيته بالحصول على لقب نادي القرن الحقيقي، والتي توج بها الأهلي.
وقال الحساب الرسمي لنادي الرجاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صنف الرجاء البيضاوي على أنه نادي القرن في المغرب"
وتابع:" نادي الرجاء لديه الحق في الحصول على المركز الثالث وذلك خلال تصنيف القرن العشرين على المستوى الأفريقي عام 2000 خلف كل من الأهلي والزمالك".