رياضة | الأهلي: الزمالك لن يحصل على نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي: الزمالك لن يحصل على نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النادي الأهلي مفاجأة جديدة إلى غريمه التقليدي نادي الزمالك بشأن لقب نادي القرن الإفريقي.

الأهلي: الزمالك لن يحصل على نادي القرن

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد منذ فترة طويلة أن النادي يجهز ملفات ويستعد لتقديمها إلى الاتحاد الإفريقي والمحكمة الدولية الرياضية بشأن أحقية النادي في لقب نادي القرن الإفريقي.

وكشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للقلعة الحمراء أن ما ينوي نادي الزمالك فعله لن يفيد النادي بأي شئ ولن يحصل على لقب نادي القرن.

وأكد حلمي عبد الرازق أن الأهلي حصل على لقب نادي القرن منذ أكثر من 20 عام عن جدارة ولن يقوم الاتحاد الإفريقي أو المحكمة الرياضية بالحكم بأحقية الزمالك نهائيا في لقب نادي القرن الإفريقي.

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كما أشار المستشار القانوني للأهلي أن النادي يرفض التعليق على ما ينوي الزمالك فعله أو التصرفات السابقة التي قام بها النادي مثل تعليق اللافتات.