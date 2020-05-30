رياضة | جيرالدو يصدم إدارة الأهلي بقرار مفاجئ!

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جيرالدو يصدم إدارة الأهلي بقرار مفاجئ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على فكرة رحيل الأنجولي جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

رحيل جيرالدو عن الأهلي في الصيف

وكشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الخميس، عن رفض الانجولي جيرالدو، الانتقال للدوري التونسي خلال الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة «تونس الرقمية»، إلى أن أحد وكلاء اللاعبين عرض جيرالدو على فريق النجم الساحلي ورحبوا بالعرض المقدم لهم إلا أن اللاعب الانجولي رفض اللعب للدوري التونسي.

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وأوضح الوكيل أن مسئولي النجم الساحلي يرغبون في الحصول على خدمات جيرالدو في الموسم الجديد لاسيما فى ظل اقتراب رحيله عن الأهلي.

وأضافت الصحيفة أن جناح الأهلي رفض فكرة اللعب في تونس وأغلق الباب أمام عرض النجم الساحلي الذى لم يرتقي لمرحلة الجدية.

وتابعت الصحيفة أن اللاعب الأنغولي رفض الفكرة من الأساس خاصة فى ظل تلقيه عروضاً من أندية أخرى خليجية ومن أمريكا اللاتينية.

وأتمت الصحيفة أن جيرالدو يمتلك عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنغولي وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة.