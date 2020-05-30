رياضة | خطة برشلونة للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطة برشلونة للتعاقد مع نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى مسؤولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، لإنهاء الحصول على خدمات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز يبدأ في 1 يوليو وينتهي في 15 من نفس الشهر، حيث يبلغ قيمته 111 مليون يورو.
وأضافت: "برشلونة يرغب في الإنتظار حتى يصبح لاوتارو دون شرط جزائي، وبعدها سيجبر الإنتر على التخلي عن اللاعب مقابل مبلغ مناسب".
واختتمت: "في حال دفع أحد الأندية قيمة الشرط الجزائي، فإن اللاعب سيرفض المغادرة، في حين أن برشلونة مستعد لدفع 70 مليون يورو بالإضافة الى بطاقة أحد لاعبيه".
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من ناحية أخري أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة اتفق مع لاوتارو مارتينيز والذي يرحب بالإنتقال للنادي الكتالوني واللعب بجوار مواطنه ميسي، على الإنضمام لصفوف الفريق والحصول على راتب سنوي يبلغ قيمته 7.5 مليون يورو، وهو يفوق راتبه الحالي مع انتر ميلان والمقدر بـ 2.5 مليون يورو أو الراتب الجديد المعروض عليه وقيمته 4 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة تفاوض مع إدارة إنتر ميلان بخصوص الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، واتفق الطرفين على حسم الصفقة مقابل 70 مليون يورو بالإضافة إلي إنضمام لاعب برشلوني لصفوف النادي الإيطالي، وجاء هذا الإتفاق في ظل تمسك اللاعب بإرتداء قميص البرسا الموسم القادم.
ومن المنتظر أن يتحرك نادي برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.