رياضة | هل يكتسب نجما ريال مدريد ثقة زيدان ؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يكتسب نجما ريال مدريد ثقة زيدان ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يسعى للوصول إلى التشكيل المناسب لهجوم الملكي في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الثنائي البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي كريم بنزيما سيكونان المفضلان لدى زيدان في الفترة المتبقية من الموسم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يضع ثقة عمياء في نجمي الفريق لقيادة هجوم الملكي من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

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وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه لولا إصابات هازارد لحافظ زيدان على ثنائيته مع بنزيما في التشكيل الأساسي طوال الموسم كما أنه هناك انسجامًا بين بنزيما وهازارد في الملعب ويرغب زيدان في الاستفادة من هذا الأمر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تحركات بنزيما تفتح ثغرات في دفاع المنافسين كما أن هازارد يستطيع قراءة المباريات جيدًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان لا يرغب في التسرع في الدفع بهازارد عقب العودة من الإصابة، حيث أن النجم البلجيكي قد يحصل في البداية على بعض الدقائق ثم يثبت أقدامه في التشكيل الأساسي.