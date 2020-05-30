رياضة | صراع شرس بين الاتحاد وبراميدز على نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع شرس بين الاتحاد وبراميدز على نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن جهاز كرة القدم في براميدز كثف مفاوضاته مع أحمد رفعت نجم الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويوجد اهتمام كبير من جانب إدارة براميدز بضم رفعت وذلك عقب المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق ولرغبة الإدارة فى النزول بمعدل الأعمار فى الصفقات المقبلة.

ويراقب أحمد رفعت موقفه من العودة إلى صفوف الزمالك قبل حسم مصيره مع براميدز في الفترة المقبلة ويأتي هذا بالتزامن أيضًا مع محاولات محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لإقناعه بخطوة الاستمرار في الموسم المقبل.