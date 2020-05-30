رياضة | نجم الأهلي يغلق الباب نحو رحيله للزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يغلق الباب نحو رحيله للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق أحد نجوم النادي الأهلي، الباب نحو رحيله لنادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر مقربة من النجم المغربي "وليد أزارو" لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب لا يرحب بالإنضمام لنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر، أن أزارو لا يريد تمثيل أي ناد مصري سوى النادي الأهلي، على الرغم من التقارير التي تثار حول رغبة الأهلي في بيعه.

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ولعب أزارو على سبيل الإعارة مع نادي الإتفاق السعودي، منذ شهر يناير الماضي، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف وحيد، خلال 7 مشاركات له مع النادي السعودي.

وتم ترشيح وليد أزراو للإنضمام لنادي الزمالك في أكثر من مناسبة، إلا أن اللاعب لا يفضل الإنتقال للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويرحب اللاعب للإنتقال لأحد الدوريات الأوروبية، في ظل صعوبة عودته مجدداً للقلعة الحمراء، حيث يفضل السويسري "رينيه فايلر" التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في الصيف القادم.

يذكر أن أزارو خاض مع الأهلي 89 مباراة، منذ انضمامه من نادي الدفاع الحسني الجديدي، سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 16 هدفاً آخر.