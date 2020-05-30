رياضة | رمضان صبحي ينفي وصول عروض أوربية لضمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي ينفي وصول عروض أوربية لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، وصول أي عروض أوروبية لشرائه خلال الفترة الحالية.

وانتشرت عدة إشاعات خلال الفترة الماضية، حول وصول عدة عروض أوروبية وتحديداً من إيطاليا لضم صبحي، وتحديداً من ناديي فيورنتينا وأودينيزي، لشراء اللاعب المعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأكدت مصادر مقربة من قائد المنتخب الأوليمبي، أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية لضمه، وأن كل ما يثار حالياً في وسائل الإعلام مجرد شائعات.

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ويريد رمضان صبحي البقاء ضمن الأهلي خلال الفترة المقبلة، وينتظر حسم النادي الأهلي المفاوضات مع هيدرسفيلد.

ويسعى الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، حيث يتمسك السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للفريق بخدماته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وانضم صبحي للأهلي في يناير من العام الماضي 2019 للنادي الأهلي من نادي هيدرسفيلد تاون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قبل أن يمددها الأهلي لعام إضافي خلال الصيف الماضي.

وتبلغ القيمة التسويقية لرمضان صبحي حالياً 3.2 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" كأغلى لاعبي الدوري المصري الممتاز.