رياضة | على خطى الزمالك.. الرجاء يطلب بحقه في نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر على خطى الزمالك.. الرجاء يطلب بحقه في نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب نادي الرجاء البيضاوي المغربي، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحقيته في الحصول على المركز الثالث في تصنيف لقب نادي القرن.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة، من مطالبة نادي الزمالك، في أحقيته بالحصول على لقب نادي القرن الحقيقي، والتي توج بها الأهلي.

وقال الحساب الرسمي لنادي الرجاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صنف الرجاء البيضاوي على أنه نادي القرن في المغرب"

وتابع:" نادي الرجاء لديه الحق في الحصول على المركز الثالث وذلك خلال تصنيف القرن العشرين على المستوى الأفريقي عام 2000 خلف كل من الأهلي والزمالك".