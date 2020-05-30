رياضة | من اجل مواهب جديدة..برشلونة يصدر فرمان تجاه بعض الكشافين

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر من اجل مواهب جديدة..برشلونة يصدر فرمان تجاه بعض الكشافين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي برشلونة الإسباني صفعة قوية إلي أندريه كوري مسؤول التعاقدات في البرازيل وأمريكا الجنوبية، والذي لعب دورًا رئيسيًا في حسم النادي عدد من الصفقات القوية خلال السنوات الماضية منها صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة قررت الإستغناء عن خدمات أندريه كوري مسؤول التعاقدات في البرازيل وأمريكا الجنوبية وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2013 بعد تعيينه بدعم من الرئيس السابق ساندرو روسيل.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية أن هذا القرار جاء في إطار خطة إدارة النادي الكتالوني لإعادة هيكلة إدارة التعاقدات، وتخفيض عدد الكشافين للنادي حول العالم من 40 إلي 20 كشافًا فقط.

وأشارت تقارير صحفية أن أندريه كوري لعب دورًا رئيسيًا في مفاوضات برشلونة مع نادي سانتوس البرازيلي للتعاقد مع نجم الفريق السابق نيمار دا سيلفا، في صيف 2013، كما ساهم بشكل كبير في حسم صفقة آرثر ميلو للنادي الكتالوني قادمًا من جيريميو البرازيلي.

وكان يعتمد نادي برشلونة على "كوري" في اكتشاف المواهب الكروية في البرازيل للتعاقد معهم، ولكنه ساهم في بعض الصفقات الفاشلة للفريق الكتالوني أبرزهم، دوجلاس بيريرا وكيريسون دي سوزا.