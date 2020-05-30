رياضة | بعد رفضه الدوري التونسي.. أرقام جيرالدو مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد رفضه الدوري التونسي.. أرقام جيرالدو مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن "رينيه فايلر" المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، قرر منح الضوء الأخضر للجنة التخطيط بالنادي، نحو رحيل الجناح الأنجولي "جيرالدو دا كوستا" عن الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي رغبة فايلر في التخلص من جيرالدو، لإفساح المجال أمام النادي لضم لاعب أجنبي جديد في خط الهجوم، فضلاً عن عدم ظهور اللاعب بمستوى جيد مع الأهلي، منذ التحاقه بالفريق في يناير من عام 2019.

وذكرت مصادر صحفية، أن اللاعب رفض عرضاً ثانياً للإنضمام للدوري التونسي، وهذه المرة من نادي النجم الساحلي التونسي.

وأكدت شبكة "تونس الرقمية" أن نادي النجم الساحلي تواصل مع ممثلي جيرالدو، الذي رفض الذهاب للدوري التونسي.

وعرض بعض الوكلاء في الوقت السابق انضمام جيرالدو لنادي الرياضي الصفاقسي التونسي، إلا أن اللاعب أصر على رفض تلك العروض.

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وتشير مصادر مقربة من اللاعب، أن جيرالدو يفضل الإنضمام لأحد الدوريات في أميركا الجنوبية، إذا تقرر بشكل رسمي رحيله عن الأهلي.

أرقام جيرالدو مع الأهلي

وخلال الموسم الحالي، خاض جيرالدو 10 مباريات مع الأهلي، دون المساهمة بأي هدف بالتسجيل أو الصناعة.

ولعب جيرالدو 5 مباريات في بطولة الدوري المصري بمجموع دقائق 318 دقيقة، و3 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا بواقع 125 دقيقة، و88 دقيقة في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك، و44 دقيقة في مباراة كأس مصر ضد نادي بني سويف.

ومنذ التحاقه بالأهلي، خاض جيرالدو 28 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، ومرر 6 تمريرات حاسمة.