رياضة | بعد قرار الاعتزال.. بطولات وإنجازات في مسيرة "مسمار" الأهلي حسام عاشور (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد قرار الاعتزال.. بطولات وإنجازات في مسيرة "مسمار" الأهلي حسام عاشور (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر حسام عاشور قائد النادي الأهلي، على اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي، ورفض لجنة التخطيط بالنادي تمديد تعاقده بناءًا على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر والذي أبلغ الإدارة بعدم الحاجة لجهوده بالموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن "عاشور" أبلغ إدارة النادي الأهلي بقرار اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم، وعليه قررت الإدارة الحمراء تفعيل الاتفاق السابق مع اللاعب، بالمشاركة في مهرجان اعتزال اللاعب على أن يذهب عائد المباراة إلي اللاعب، بالإضافة لتعيينه في قناة الأهلي، وإعداده فنيا أو إداريا ليكون أحد الكوادر المستقبلية بالقلعة الحمراء.

وجاء قرار حسام عاشور باعتزال كرة القدم لرغبته في ختام مشواره الكروي مع النادي الأهلي الذي نشأ وتربي داخل جدرانه وحصد معه العديد من البطولات والإنجازات، وذلك رغم تلقي اللاعب عدة عروض خلال الفترة الأخيرة للاستمرار في الملاعب.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه حسام عاشور مع النادي الأهلي:-

بداية حسام عاشور مع الأهلي كانت في موسم 2004 / 2005 تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، حيث قام بتصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء، بعد إعجابه بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعب والذي لم يخيب ظنه وتألق رفقة الفريق الأهلاوي وحجز مكانًا ثابتًا في تشكيل المارد الأحمر.

- الأكثر مشاركة في تاريخ الأهلي:

حقق حسام عاشور رقمًا قياسيًا في مشاركاته مع الأهلي، حيث يعد اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات في تاريخ القلعة الحمراء، برصيد 512 مباراة في مختلف البطولات، متفوقا على مدافع الفريق السابق هادي خشبة والذي شارك في 444 مباراة مع المارد الأحمر وعصام الحضري الثالث بـ 418 مباراة، وسجل "عاشور" 3 أهداف فقط، وصنع 17 هدفًا تقريبًا.

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- مباريات "عاشور" مع الأهلي في البطولات المختلفة:

خاض حسام عاشور 292 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري الممتاز وسجل 3 أهداف فقط هما رصيد أهدافه في مسيرته مع المارد الأحمر في جميع البطولات، وجاءت في شباك أسمنت أسيوط والإسماعيلي وطلائع الجيش بالبطولة المحلية.

كما شارك "مسمار" خط وسط الأهلي في 156 مباراة بالبطولات الإفريقية، و37 مباراة بكأس مصر، و11 مباراة بكأس السوبر المصري، و11 مباراة بكأس العالم للأندية، و5 مباريات بالبطولات العربية، لكنه لم يستطيع تسجيل أي أهداف خلال هذه البطولات.

- الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الأهلي:

يعد حسام عاشور اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ النادي الأهلي، حيث توج "عاشور" بـ36 بطولة مع الفريق الأهلاوي ليصبح واحد من أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات في العالم، وحصد مع المارد الأحمر : الدوري الممتاز (12 مرة) – السوبر المصري (10 مرات) – دوري أبطال إفريقيا (5 مرات)- السوبر الإفريقي (5 مرات) – كأس الكونفيدرالية (مرة وحيدة)، بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية عام 2006.

- أرقام مُخيبة لـ"عاشور" مع منتخب مصر:

مسيرة حسام عاشور مع منتخب مصر لم تأتي مثل مشواره الحافل بالنجاحات والإنجازات مع الأهلي، حيث جاءت أرقام اللاعب هزيلة للغاية، وخاض 14 مباراة فقط مع الفراعنة بواقع (3 مباريات رسمية – 11 مباراة دولية)، بإجمالي 875 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ولم يترك بصمة تذكر مع المنتخب الوطني.