رياضة | خطة برشلونة الجديدة لضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطة برشلونة الجديدة لضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت ادارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو خطة جديدة لضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت تقارير صحيفة اسبانية اليوم أن رئيس البارسا لا يهتم لتصريحات الإدارة الرياضية لنادي إنتر ميلان الإيطالي لإنه واثق من أن لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان سيكون برشلوني في نهاية الأمر، والسبب الأول لهذه الثقة هو أن الارجنتيني لديه إتفاق كامل مع البارسا للتوقيع خمسة مواسم، وإنتر سيكون مجبر على القبول بالعروض.

‏وكان المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي قد صرح بأنه حتى وان اتفق البارسا مع لاوتارو، فالفريق لا يسمح له بالخروج سوى بدفع قيمة كسر عقده الذي يبلغ قدره 111 مليون يورو، ولم نتحدث مع لاوتارو حول البارسا لأننا نريد الاحتفاظ به في الموسم الجديد.

رغم هذه التقارير إلا أن️ البارسا لا يزال يصر على التوقيع مع لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ولديه اتفاق كامل مع الارجنتيني، وستمم العملية في نهاية شهر يوليو المقبل.