رياضة | محمد صلاح يدخل قائمة أعلى الرياضيين أجرًا

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يدخل قائمة أعلى الرياضيين أجرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أعلي الرياضيين أجرا في العالم لعام 2020 رفقة النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني والنجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي. وشهدت القائمة أيضا تواجد المهاجم الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وزميله في الفريق النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور. ونشرت شبكة فوربس الأمريكية الشهيرة قائمة أكثر اللاعبين حصولا علي أجر لعام 2020 والتي جاءت كالتالي: كرستيانو رونالدو 105 مليون دولار Advertisements ميسي 104 مليون دولار نيمار جونيور 95 مليون دولار محمد صلاح 35 مليون دولار كليان مبابي 33 مليون دولار

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