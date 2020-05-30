اليامي: صعوبات عديدة تواجه استئناف الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

قال الدكتور صالح اليامي وكيل اللاعبين المعتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن هناك العديد من التحديات تواجه الموعد المقترح من قبل الاتحاد لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمعلن بشكل مبدئي في 20أغسطس المقبل.

وأوضح "اليامي"، في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت: "من أبرز تلك المعوقات الرحلات الدولية وموعد عودة اللاعبين الأجانب والأجهزة الفنية ، في ظل عدم تحديد موعد لاستئناف الرحلات الدولية. وقد يضع هذا الأمر الأندية في مأزق ، إضافة إلى آلية الاحترازات الصحية من حيث وجود حجر صحي من عدمه لهم فور عودتهم من بلادهم".

وأوضح: "هناك عقود تنتهي في أيار/مايو وتموز/يوليو ، وآلية تجديد تلك العقود باتفاقية موقعة بين الطرفين. وفي حال رفض اللاعب الأجنبي أو المحلي التجديد المؤقت ، سيكون هناك نقص في عدد اللاعبين والمراكز التي تحتاج إليها الأندية. وهذا سيتسبب في ضغط كبير على الأندية في حال مطالبات اللاعبين بعقود طويلة".

وأضاف: "هناك أيضا موعد فترات التسجيل وبداية الموسم المقبل ومعسكرات الأندية الخارجية أو الداخلية ، استعدادا لبدء الموسم المقبل ، حيث بدأت بعض الأندية بوضع أكثر من خيار".​