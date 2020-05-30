رابطة دوري السلة الأمريكي تستهدف استئناف الموسم في 31 يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أبلغ آدم سيلفر مفوض رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ملاك الأندية المشاركة في البطولة مساء الجمعة بأن 31 يوليو المقبل هو الموعد المستهدف لاستئناف فعاليات الموسم الحالي بعد فترة توقف دامت لعدة أسابيع بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت شبكة "ذي أتلتيك"، أن سيلفر أبلغ ملاك الأندية ولكنهم لم يستقروا بالإجماع على اتفاق بشأن كيفية استئناف المسابقة بعدما جرى التصويت على أربعة سيناريوهات.

وفي استطلاع للرأي ، ذكرت شبكة "إسبن" أن 16 من 30 مديرا عاما لأندية الدوري الأمريكي للمحترفين صوتوا لصالح الانتقال مباشرة إلى فعاليات الأدوار الفاصلة للبطولة مع مشاركة 16 فريقا في هذه الأدوار الفاصلة.

وهناك سيناريو آخر بمشاركة 20 فريقا في مرحلة المجموعات لتحديد فرق الأدوار الفاصلة وتصنيف هذه الفرق فيما يتجه السيناريو الثالث إلى التنافس بين 22 فريقا لتحديد التصنيف.

وذكرت إسبن أن السيناريو الرابع هو أن تستكمل الفرق الـ 30 مباريات الموسم المنتظم البالغ عددها 72 مباراة ثم تليه جولة فاصلة.​