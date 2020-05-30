تركي آل الشيخ يعتدي على عضو الأهلي “محمد سراج الدين”

اعتدى رئيس هيئة الترفيه السعودية “تركي آل الشيخ” على عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري “محمد سراج الدين” بوصفه بـ “الهلفوت” في تصريح نشره بنفسه عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صباح اليوم السبت 30-5-2020.

ولم يستطع تركي آل الشيخ تمالك أعصابه بعد التصريحات التي كتبها محمد سراج الدين في وقت سابق من صباح اليوم السبت، حول مُعاناة كرة القدم المصرية من سموم فيروس محلي عجوز وفيروس آخر أجنبي مُستجد، دون تسمية المقصودين بذلك التشبيه.

وطالب سراج الدين بتدخل مسؤولي الدولة المصرية للحد من انتشار تلك الفيروسات خلال الفترة القادمة، من أجل تصفية الأجواء، وإعادة المنافسة إلى ما كانت عليه قبل ظهورهم.

واعتبر تركي آل الشيخ أنه المقصود من تلك التصريحات، ورد مُتسائلاً “من الهلفوت محمد سراج الدين؟ ما موقعك من الإعراب قبل أن أرد عليك يا هلفوت”.

وبهذا الاعتداء اللفظي الصارخ في حق شخصية بارزة في النادي الأهلي، يواصل تركي آل الشيخ استفزاز جمهور النادي للمرة الثانية على التوالي في أقل من 24 ساعة.

وكان تركي آل الشيخ قد قلل صباح أمس الجمعة من مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب في تصريح نشره على فيسبوك أيضًا، حين قال “الحمدلله لديّ نادي في أوروبا، والباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح حتى يأتي رجال يُقدرون الرجال”.

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حرب تركي آل الشيخ والأهلي

اعتبر جمهور الأهلي قول تركي آل الشيخ “حتى يأتي رجال يقدروا الرجال” تقليل واضح من مجلس إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب، وهو ما يدخلهم في صراع جديد معه.

وأضطر تركي آل الشيخ لمواجهة هتافات مُعادية من جمهور الأهلي في حضور محمود الخطيب أثناء مبارة للفريق أمام حوريا كوناكري الغيني في دوري أبطال أفريقيا عام 2018، ترتب عليها منع الجمهور من الحضور في المباراة التالية أمام وفاق سطيف الجزائري.

وهدأت الأمور بين تركي آل الشيخ وجمهور الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تنازل عن القضايا المرفوعة ضد أولئك الذين بدأوا هتاف “طال عمره” من جمهور الأهلي أثناء مباراة حوريا كوناكري في ملعب السلام، بالإضافة إلى زيارة منزل محمود الخطيب للاطمئنان على حالته الصحية.

وكسب تركي آل الشيخ ود العديد من عشاق الأهلي خلال الأشهر الماضية بتخليه عن دعم إدارة الزمالك وقطع علاقته بالمستشار مرتضى منصور بسبب تعدي هذا الأخير لفظيًا على شقيقة “محمود الخطيب” في إحدى مداخلاته مع قناة الحدث اليوم.

لكن يبدو أن تركي آل الشيخ بعد تصريحه الأخير الذي قلل فيه من إدارة الأهلي الحالية، سيدخل في حرب أو عداوة جديدة مع جمهور الأهلي خاصةً ذلك المتحفز ضد أي تدخل منه في شؤون النادي من قريب أو من بعيد.