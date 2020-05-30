شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يهدد بمقاضاة مزورى خطاب الاتحاد الإفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة نادى الزمالك تحذيرا إلى من سماهم بعض المغرضين الحاقدين الذين يوجهون سمومهم تجاه القلعة البيضاء من وقت لآخر، وكان آخرها نسب بعض الخطابات المزورة للاتحاد الإفريقى لكرة القدم بشأن تحذيرات لنادى الزمالك بسبب لافتة نادى القرن الحقيقى التى قام النادى بنشرها فى الأيام الماضية، قبل أن يقوم المجلس بإزالة اللافتة من أجل حذف شعار الكاف فقط منها بناء على الاتفاق مع مسؤولى الكاف كونه علامة تجارية، لكن لم يصل الأمر إلى أى خلافات أو تحذيرات من مسؤولى الاتحاد الإفريقى للنادى بشأن أى عقوبات أو تهديدات كما انتشر فى الساعات الماضية من خلال خطاب مفبرك.

وأضاف البيان أن البعض مازال يواصل فن طمس الحقائق التاريخية بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن، ووصل الحقد لديهم بأن يستغل نشر خطابات مزورة من أجل تحويل مسار القضية من خلال الكذب فى بعض وسائل الإعلام ويؤكد مجلس إدارة الزمالك، بقيادة مرتضى منصور، أن هناك اتصالات مستمرة مع مسؤولى الكاف الذين أكدوا لرئيس القلعة البيضاء عدم صحة الخطابات المزورة التى انتشرت فى الساعات الماضية وسيقوم مسؤولو الكاف والزمالك بمقاضاة أى وسيلة إعلامية تقوم بنشر أى خطاب مزور، وسيكون هناك تحرك قانونى من نادى الزمالك حيال ذلك الأمر للتصدى لمحاولات المغرضين لعرقلة تحركات الزمالك ومجلس إدارته فى الحصول على حقه فى لقب نادى القرن، ويقوم مجلس إدارة الزمالك بتجهيز كل الوثائق التى تؤكد أحقية النادى فى الحصول على اللقب كونه الأكثر تتويجا بالألقاب الإفريقية حتى نهاية القرن الماضى.

ورفع مجلس إدارة النادى اللافتات من على مقر النادى بميت عقبة، من أجل إزالة شعار الكاف، وإعادة صياغة اللافتات بالصيغة الجديدة، وكذلك الأمر، على كارنيهات العضوية الخاصة بالسنة الجديدة، لأعضاء الجمعية العمومية للنادى، والتى تحمل عبارة «الزمالك نادى القرن الحقيقى».

من جانبه شدد مرتضى منصور على أنه لن يتوانى ومجلس إدارته، فى الدفاع عن حقوق الزمالك فى لقب نادى القرن العشرين، خصوصاً أن الزمالك، هو الأكثر تتويجاً بعدما فاز بتسع بطولات فى القرن الماضى، وهى الأكثر بالنسبة لجميع الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية منذ انطلاقها وقت احتساب الاتحاد الإفريقى للنقاط، فضلاً عن إغفال الاتحاد الإفريقى حساب نقاط الفوز بالبطولة الأفروأسيوية، رغم أنه بطولة رسمية ضمن البطولات المعتمدة للكاف. وشدد منصور على أنه تم الانتهاء من إعداد الملف الخاص بالقضية، من أجل تحريك الدعوى للحفاظ على حقوق الزمالك، لافتاً إلى أن الملف يضم كل كبيرة وصغيرة فى تلك القضية.