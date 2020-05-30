شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يقترب من معانقة لقب الدورى الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادى بايرن ميونخ من التتويج بلقب الدورى الألمانى هذا الموسم، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند، يوم الثلاثاء الماضى، بهدف دون رد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدورى الألمانى لكرة القدم «بوندزليجا».

ورفع بايرن رصيده إلى 64 نقطة فى الصدارة ليقترب خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب البوندزليجا للموسم الثامن على التوالى، حيث وسع الفارق الذى يفصله عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثانى إلى سبع نقاط، وذلك قبل ست مراحل من نهاية المسابقة، وبذلك تقلصت فرصة دورتموند بشكل كبير فى انتزاع اللقب للمرة الأولى منذ عام 2012. من جانبه، يرى باستيان شفاينشتايجر، نجم بايرن ميونخ، أن النادى البافارى حسم لقب الدورى الألمانى، بعد فوزه على ملعب بوروسيا دورتموند.

وقال شفاينشتايجر، فى تصريحات لصحيفة «بيلد»: «من الممكن إرسال كأس البطولة إلى ميونخ الآن».

وأضاف: «إنه أمر مؤسف للبوندزليجا، لأن الجماهير تبحث عن الإثارة والمباريات القوية فى نهاية الموسم».

وجاء هدف الفوز لبايرن ميونخ على ملعب سيجنال إيدونا بارك، قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول للمباراة، وسجله جوشوا كيميتش.

فيما أعرب هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، عن سعادته بتوسيع الفارق مع ملاحقه بوروسيا دورتموند إلى 7 نقاط.

وأبرز موقع «سبورت 1» تصريحات المدرب الألمانى، الذى قال عقب المباراة: «لقد شرعنا فى اتخاذ خطوة كبيرة، وها نحن قد نجحنا بعدما أظهرنا الكثير من التصميم».

وأضاف: «لقد لعبنا كرة قدم جيدة، وتحلينا باليقظة دائمًا، لذا أشعر بالرضا بعدما وسعنا الفارق بيننا وبين دورتموند».

أما الحارس الألمانى المخضرم مانويل نوير، فقال: «كان هناك موقف أو اثنان فى الشوط الثانى، شهدا وصول دورتموند لمناطق الخطورة».

وأكمل: «فى الحقيقة، نحن من خلقنا فرصًا أفضل، لكننا لم نحسن استغلالها، خاصة وأن التقدم بفارق هدف فقط أمر خطير».

وأبدى صاحب الـ34 عامًا رغبته فى التتويج مع فريقه بلقب البوندزليجا الثامن على التوالى، حيث قال «هذا الأمر يعود لنا، فالفوز كان بمثابة إشارة شديدة الأهمية»، ما يشير إلى أن الحارس مقتنع بأن مصير اللقب بات فى أيدى البافاريين.

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وبسؤاله عن موقفه من وصول أليكسندر نوبل، حارس شالكة، لمنافسته على حراسة عرين بايرن بنهاية الموسم، أجاب: «بالطبع أريد اللعب باستمرار، لكن المدرب هو من بيده القرار، ولا يوجد ما ينبغى مناقشته هنا فى الوقت الراهن».

وكان نوير قد وقع على عقد جديد مع بايرن ميونخ، يُبقيه داخل ملعب أليانز أرينا حتى صيف عام 2023، رغم تعاقد النادى مع نوبل فى صفقة انتقال حر. فى نفس السياق، خاض مانويل نوير، حارس وقائد نادى بايرن ميونخ، أمام بوروسيا دورتموند، مباراته الـ400 فى الدورى الألمانى.

وكتب موقع «بوندزليجا. دى إى» أن الحارس الدولى هو اللاعب رقم 68 الذى يصل إلى هذا العدد من حصيلة المباريات فى الدورى الألمانى.

وذكر موقع (أوبتا) لخدمة البيانات أنه ليس هناك لاعب آخر خاض هذا العدد من المباريات فى الدورى الألمانى مثل نوير منذ ظهوره لأول مرة فى ثانى جولات موسم 2006/2007.

كان قائد المنتخب الألمانى انتقل فى عام 2011 من شالكة إلى بايرن، كما أنه مدد عقده فى الأسبوع الماضى لدى بايرن حتى 2023.

فيما أعرب جوشوا كيميتش، لاعب نادى بايرن ميونخ الألمانى، عن سعادته بالهدف الذى سجله فى مرمى بوروسيا دورتموند، مشيراً إلى أنه أفضل هدف فى مسيرته.

وسجل كيميتش هدف الفوز بطريقة رائعة خلال مباراة فريقه أمام دورتموند فى قمة الجولة الـ28 من الدورى الألمانى (بوندزليجا).

وقال كيميتش، فى تصريحات عقب المباراة عن هدفه: «لقد أخبرونا قبل المباراة أن بوركى- حارس دورتموند- يخرج من مرماه». واختتم لاعب بايرن ميونخ تصريحه: «هذا يعتبر أفضل هدف سجلته فى مسيرتى، لقد كان هدفاً مهماً للغاية».

بينما أبدى ماتس هوميلز، مدافع فريق بوروسيا دورتموند، خيبة أمل شديدة إثر الهزيمة التى منى بها الفريق على ملعبه أمام بايرن ميونخ، ملمحا إلى فقدانه الأمل فى انتزاع اللقب.

وقال هوميلز، عقب المباراة التى أقيمت على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»: «أعتقد أنه بذلك تكون الفرق الأخرى قد خرجت (من إطار المنافسة على اللقب). فقد بات يتوجب أن يتعرض بايرن ميونخ لثلاث كبوات (هزائم) خلال ست مباريات».

كذلك كان رأى لوسيان فافر، المدير الفنى لبوروسيا دورتموند، مشابها، حيث صرح قائلا: «الأمور ستكون صعبة للغاية».