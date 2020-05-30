حميد الشاعرى: سعيد بمشاركتي في حفل العيد للترفيه عن الجمهور

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفنان حميد الشاعرى سعادته بالنجاح الذى حققه حفل المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى أقيم فى احتفالات العيد، بحديقة الأزهر، وأحياه بمشاركة الفنانين هشام عباس ومدحت صالح، وعبر «حميد» عن سعادته أيضا بردود الأفعال التى حققها الحفل لدى الجمهور، والتى لمسها من خلال متابعته مواقع التواصل الاجتماعى وتعليقات المتابعين وتفاعلاتهم، وأشاد بالجهود الكبيرة التى قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتوفير مناخ احتفالى كبير للجمهور المصرى والعربى من خلال مجموعة الحفلات التى قدمتها خلال أيام العيد. وكان «حميد» قد غنى خلال الحفل عددا من أغانيه، أبرزها «الفستان الإسود»، التى بدأ بها، ثم «نسمة صبا» و«عودة» و«على مين»، وقدم زميله الفنان هشام عباس إلى الجمهور وغنى معه دويتو «عينى» و«جلجلى»، ليواصل «هشام» بعد ذلك الحفل، ثم صعد الفنان مدحت صالح. وكان النجوم الثلاثة قد وافقوا على إحياء الحفل من أجل دعم الجمهور والمساهمة فى بقائهم بالمنزل ودعم مبادرة «خليك فى البيت»، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، فى محاولة جادة منهم لمساندة المواطنين وتسليتهم فى العيد بفقرات غنائية مميزة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 22,082

تعافي 5,511

وفيات 879

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