شكرا لقرائتكم الخطيب يطلب تقريرا مفصلا عن الأجراءات الأحترازية خلال تدريبات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب محمود الخطيب رئيس الاهلي مع الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي تقريراً عن الأجراءات الأحترازية المطلوب تنفيذها خلال تدريبات الفريق المرتقبة حال إستئنافها ، ويأتي هذا قبل أيام من الجلسة المرتقبة التى سيعقدها الخطيب مع مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها مراجعة الإجراءات الاحترازية التى يُجهّزها النادي حالياً لتطبيقها مع عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ، كما يبحث رئيس الاهلي مع المدير الفني تطورات ملف الصفقات الجديدة المتوقع إبرامها خلال الفترة المقبلة بجانب ملف المُعارين وغيرها من الأمور الخاصة بفريق الكرة.

على الصعيد ذاته ، إستعان مسئولو الأهلى ببعض النماذج الأوروبية فى التدريبات، تمهيداً لتطبيقها حال استئناف التدريبات فى القلعة الحمراء بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا التى ضربت العالم كله منذ منتصف مارس الماضى، وتسببت فى تجميد النشاط الرياضى قبل أن تعود معظم الأندية الأوروبية للتدريبات مؤخراً كما تم استئناف الدورى الألمانى.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى حالياً عدة طرق وسُبل من الإجراءات الاحترازية تمهيداً لتطبيقها مع عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، وحرص مسئولو الأهلى على الاستعانة بنماذج بعض الأندية الأوروبية وفى مقدمتها برشلونة الإسبانى وبايرن ميونيخ الألمانى وليفربول الإنجليزى، ويعمل الأهلى حالياً على استنساخ هذه النماذج فى التدريبات المقبلة.

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ومن المتوقع أن يعود فريق الأهلى للتدريبات منتصف يونيو المقبل، حسبما أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى قال إن الأندية والمؤسسات الرياضية مُلتزمة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى تدريجياً خلال منتصف يونيو فى إطار خطة الدولة التعايش مع "كورونا" .

كما يتابع مسئولو الأهلى الإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الرياضة وكذلك اتحاد الكرة، والتى أوصت بها اللجنة الطبية فى الأهلى برئاسة الدكتور محمد شوقى والجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور خالد محمود، وذلك بهدف اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة اللاعبين وجميع العناصر فى الفريق خلال التدريبات، وفى حال خوض المباريات.