استئناف دوري الأولى يرفع عدد المدربين إلى 28 في موسم واحد

سيحقق دوري الدرجة الأولى رقماً قياسياً في عدد المدربين الذين أشرفوا على فراقه حال قرر الاتحاد استئناف المنافسة، إذ سيصل عدد المدربين المتعاقبين على قيادة الفرق ال11 في موسم واحد إلى 28 مدرباً، وكانت المنافسة شهدت قبل وبعد توقفها إقالات بصورة غير مسبوقة، وهناك أندية مثل دبا الفجيرة والعروبة والتعاون أشرف عليها 3 مدربين حتى توقف الدوري، وفي حال استؤنفت المنافسة سيرتفع العدد إلى 4 على الأرجح في كل نادٍ.

مدرستان تدريبيتان بالبطائح

وهناك فرق قادها مدربان مثل مسافي الذي سيقوده مدرب ثالث إذا استكمل الدوري، وظهر مدربان على المنطقة الفنية لفرق الإمارات ومصفوت ودبا الحصن، والأخير سيقوده مدرب ثالث أيضاً إذا لم يلغى الدوري لأنه يتفاوض حالياً مع بعض الأسماء أبرزها البرتغالي روي، فيما سيكون هناك مدرب جديد في العربي لأن إدارة النادي لم تجدد للمدرب ميودراغ وهو آخر المغادرين، وقد يكون هناك مدرب جديد أيضاً في البطائح لأن طارق السيد لم يجدد عقده وهو مطلوب في عدة أندية ويرجح انتقاله لتدريب دبا الفجيرة وهو سيكون المدرب الرابع لدبا في هذا الموسم إذا تم التعاقد معه، فيما سيكون البطائح جرب مدرستين تدريبيتين في عام واحد إذا لم يجدد للسيد وتعاقد مع بديل.

وأبقى ناديان فقط على مدربيهما هما الحمرية والذيد فالأول تمسك بالتونسي غازي الغرايري وتم التجديد له مؤخراً فيما جدد البنفسجي الثقة في المدرب المواطن محمد العجماني لعام آخر.

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وبتتبع مقصلة المدربين فقد بدأت مبكراً وكان أول ضحاياها المدرب المواطن محمد الخديم المدير الفني لدبا الفجيرة الذي أقيل بعد تصفيات الكأس مباشرة وقبل بدء الدوري، وحل مكانه البرازيلي سيرجو وهو الآخر أقيل بسبب سوء النتائج في الدوري واستعان النواخذة بالمدرب المغربي أحمد مجاهد وهو مدرب فريق 16سنة بالنادي، وفي حال استؤنف الدوري فسيكون هناك مدرب جديد، وبذلك يكون دبا الفجيرة استعان ب4 مدربين في موسم واحد، والأمر نفسه ينطبق على فريق العروبة فهو أقال التونسي يسري الكحلة وعين الكرواتي داليبور لكنه أقيل أيضاً وكُلف المغربي إبراهيم بوفود بقيادة الفريق وأعلن النادي مؤخراً انتهاء التكليف.

4مدربين في موسم

وأقال التعاون مدربه الحضيري وكلف مساعده الحمامي بالإشراف على الفريق قبل أن يكلف حسان مدرب المراحل بقيادة الأزرق مكان الحمامي، وفي حال تعاقد النادي مع مدرب آخر خلال الفترة المقبلة سيكون التعاون جرب 4 مدربين في موسم واحد فيما سيتعاقب 3 مدربين على تدريب مسافي، فالنادي أنهى عقد بوفود بعد انتهاء تصفيات الكأس وتعاقد مع جمال الحساني الذي قاده في الدوري قبل توقفه ولم يتم التجديد له .

ظاهرة تستحق الدراسة

وفي مصفوت ذهب عبدالغني نوح وجاء مكانه الحضيري وهو مستمر مع الفريق وتم الاتفاق معه على البقاء لعام آخر وفي دبا الحصن، فالبلوشي غادر وحل مكانه فتحي سليم وسيكون هناك مدرب ثالث عند عودة الدوري، وتعاقب مدربان على تدريب فريق الإمارات وهما عيد باروت وجوكيكا والأخير سيكون موجوداًَ مع الصقور في الفترة المقبلة، أما فريق العربي فلم يجدد للمدرب ميودراج وسيكون معنياً بالتعاقد مع مدرب جديد قبل استكمال البطولة، والأمر نفسه ينطبق على البطائح حال لم ينجح في تجديد عقد طارق السيد، فالأخبار تقول إن المدرب المصري مطلوب في ثلاثة أندية وهو أقرب لدبا الفجيرة وسيكون هناك اسم جديد مكانه في هذه الحالة، ويتوقع أن يصل إجمالي عدد المدربين الذين أشرفوا على فرق الأولى حال إتمام المنافسة 28 أو 27 إذا قرر التعاون الإبقاء على مدربه الحالي، ويعتبر هذا الرقم كبير للغاية مقارنة بعدد الفرق وعدد المباريات نفسها وهذه الظاهرة تستحق البحث والدراسة، كما أن إقالة 13 مدرباً خلال الموسم تطرح تساؤلات حول معايير الاختيار وأسباب الإقالة.ويرى المحلل عمار الدوخي أن إشراف 28 مدرباً على 11 فريقا في عام واحد سيكون حدثاً غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الإماراتية، وقال: "ظاهرة إقالة المدربين بهذا الشكل تعني وجود خلل في الاختيار من البداية، وعدم وضوح رؤية لدى بعض الأندية، وتابع: «هناك إقالات مبررة كإقالة سيرجو من دبا الفجيرة، ولكن معظم الإقالات الأخرى غير مبررة، والمؤكد أن إدارات الأندية إذا حققت للمدرب كل مطالبه ووفرت له معينات النجاح فستكون محقة في إقالته بعد ذلك إذا أخفق».