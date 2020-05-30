ناجلزمان يعد بموسم تاريخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال يوليان ناجلزمان مدرب لايبزيج، إن فريقه سيواصل سعيه لتحقيق أفضل حصيلة من النقاط في تاريخ مشاركاته بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على كولونيا بعد غد الاثنين.ويملك لايبزيج 55 نقطة من 28 مباراة ويتأخر بفارق 12 نقطة عن أفضل حصيلة له من النقاط في الدوري الألماني (67 نقطة) والتي حققها في أول مواسمه بدوري الأضواء في 2016-2017.

وقال ناجلزمان: «يمكننا تحقيق أفضل موسم في تاريخ النادي، للوصول إلى هذا الهدف يتعين مواصلة الحصول على النقاط الثلاث، لا يزال أمامنا فرصة لتحطيم رقمنا القياسي».