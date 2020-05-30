شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد البطل الأولمبي روديشا 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيضطر البطل الأولمبي والعالمي لسباق 800 م الكيني ديفيد روديشا إلى الابتعاد عن التمارين لأربعة أشهر، وذلك بعد تعرضه لكسر في كاحله الأيسر بحسب ما كشف الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية لوكالة فرانس برس.
وقال فيكتور بارجوريا: «أجرينا العملية اليوم الجمعة وسيمضي الليلة (في المستشفى). ستكون هناك فحوص أخرى غداً»، قبل أن يضيف بأن ابن الـ31 عاماً بحاجة إلى 16 أسبوعاً للتعافي والعودة إلى المنافسات.
وتعرض الكيني، الفائز بذهبية أولمبيادي لندن 2012 وريو 2016، للكسر في 19 مايو في مسقط رأسه كيلجوريس، غرب كينيا.
ولم يتمكن حامل الرقم القياسي العالمي لسباق 800 م (1:40.91 دقيقة)، من المشاركة في مونديال الدوحة الذي أقيم في سبتمبر الماضي، بسبب إصابة في الركبة.
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