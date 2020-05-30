شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء جائزتي بريطانيا وأستراليا للدراجات النارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة العالم للدراجات النارية الجمعة إلغاء جائزتي المملكة المتحدة وأستراليا، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الاتحاد الدولي للدراجات النارية في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن «التفشي الحالي للوباء والتغييرات بسببه على الجدول دفعا إلى إلغاء السباقين».
وكان من المقرر أن تقام جائزة بريطانيا الكبرى في الأسبوع الأخير من أغسطس على حلبة سيلفرستون، في حين كان السباق الأسترالي مقرراً في 25 أكتوبر.
وأشار الاتحاد إلى أن السباق البريطاني سيغيب عن بطولة العالم «للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً».
وأدى وباء «كوفيد-19» إلى تجميد مختلف النشاطات الرياضية حول العالم اعتباراً من مارس الماضي.
وتأثر جدول بطولة الدراجات النارية بشكل كبير بتفشي الفيروس، إذ أقيمت منافسات فئتي موتو 2 وموتو 3 فقط ضمن المرحلة الأولى من البطولة على حلبة لوسيل في قطر، ولم تتم إقامة أي سباق منذ ذلك الحين.
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