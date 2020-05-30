شكرا لقرائتكم خبر عن مقتنيات فى الكرة المصرية.. حذاء صلاح.. قفاز الحضري.. وغلاف الغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك علامات بارزة فى الكرة المصرية لا يمكن نسيانها أو تجاهلها، لأنها أصبحت بمثابة التراث الرياضى الذى نفتخر به وستظل الأجيال القادمة أيضا تفتخر به، نظرا للأمجاد الرياضية التى تحققت والتى من الصعب تكرارها مستقبلا، إلا أنها فى نفس الوقت تظل دافعا وحافزا لتحقيق مزيدا من الإنجازات.

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نجح المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، في إبهار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي قام بتخصيص ركنا خاصا لنجم الفراعنة في متحفه بمدينة "زيوريخ" السويسرية، تقديراً للإنجازات الرائعة التي حققها طوال مشواره مع مختلف الأندية الأوروبية.. ووضع "فيفا" قميص محمد صلاح رقم 22 مع ناديه السابق "بازل"، داخل ركنه الخاص بمتحف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حيث يقوم المتحف على تسليط الضوء على أهمية كرة القدم وتأثيرها حول العالم، كما أنه وبعد الموسم الأول والمذهل لمحمد صلاح مع ليفربول تقرر إضافة حذائه للمجموعة المصرية الشهيرة في المتحف البريطاني، ليكون إلى جوار "حجر رشيد" ومقتنيات أثرية شهيرة في المتحف.

وبات من الضرورى أن يتم عمل متحف رياضى مصرى يضم مثل هذه المقتنيات على أن يضم حذاء محمد صلاح ف مباراة الكونغو الشهيرة التى قادت مصر إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب 28 عاما.

احتفى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بأسطورة حراسة المرمى المصرية عصام الحضري، بعد تحقيقه الرقم القياسي لأكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم لعام 2018، وقام بتخصيص مقتنيات "الحضري"، منها قفازه خلال مسيرته في الملاعب، والذي زين متحف "فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية.

وعلق عصام الحضري، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، بعد وضع مقتنياته داخل المتحف قائلا: "شرف عظيم أن يتم تخليد مقتنياتي في متحف FIFA بزيوريخ بعد تحقيق الرقم القياسي لأكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم".