وزارة الخارجية الصربية تكرم نوفاك ديوكوفيتش

كرمت وزارة الخارجية الصربية، لاعب التنس العالمي نوفاك ديوكوفيتش، بسبب ما قدمه الفترة الماضية من أعمال خيرية ودعم إنساني، أعطى انطباعاً إيجابياً لبلاده في جميع أنحاء العالم. لبلاده في جميع أنحاء العالم. وأعلنت الوزارة أن ديوكوفيتش، قدم نموذجاً جيداً للبلاد، فهو يستحق الآن رسالة تقدير، بصفته سفيراً مميزاً لبلاده في الخارج.

ويحتل نوفاك ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للعبة، منذ فترة التوقف الماضية.

ولم تحدد الجهات المعنية بإدارة لعبة التنس، أية مواعيد مبدأية بشأن عودة النشاط. رسالة تقدير، بصفته سفيراً مميزاً لبلاده في الخارج.ويحتل نوفاك ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للعبة، منذ فترة التوقف الماضية.ولم تحدد الجهات المعنية بإدارة لعبة التنس، أية مواعيد مبدأية بشأن عودة النشاط.

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