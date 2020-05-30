بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ودوسلدورف في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف” في الدوري الألماني، اليوم السبت 30-5-2020، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من المسابقة الاحترافية الوحيدة الجارية الآن في ظل جائحة فيروس كورونا.

تنقل مباراة “بايرن ميونيخ ودوسلدورف” على قناة بي إن سبورتس 1 ، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1، وقناة سكاي سبورتس أونو الإيطالية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي بايرن ميونخ “أليانز أرينا”.

يتصدر “بايرن ميونخ” جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه “بوروسيا دورتموند” الثاني، وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثالث “لايبزيج”.

وحقق العملاق البافاري الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 4، وخسر مثلها، ويعتبر الحُمر الأقوى هجوميًا ودفاعيًا في مسابقة الدوري الألماني حتي الآن حيث سجل 81 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدف.

في المقابل ينافس فريق “فورتونا دوسلدورف” على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن “ماينز” صاحب المركز الـ 15 -مركز النجاة من الهبوط-.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقان في بطولة الدوري الألماني، انتصر “بايرن ميونخ” في 9 مباريات، وتعادل مباراة وحيدة مع “لايبزيج”، بينما فاز “فورتونا دوسلدورف” في مباراتين، وخسر مثلهما، وتعادل في 6 لقاءات.

يذكر ان اخر مواجهة بين “بايرن ميونخ ودوسلدورف” انتهت بفوز الفريق البافاري برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “إسبريت أرينا” يوم 23 نوفمبر 2019.

بايرن ميونخ 0-0 فورتونا دوسلدورف

ملعب أليانز آرينا (ميونخ)

الدوري الألماني (الجولة 29 – الرابعة بعد كورونا)

تبدأ المباراة في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش