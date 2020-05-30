رياضة | الزمالك يعرض على كارتيرون خدمات الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعرض على كارتيرون خدمات الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، أن الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب النجم الساحلي الحالي والأهلي السابق، على الزمالك من أجل الانضمام إليهم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "أفريكا فوت يونايتد"، فإن وكيل أعمال كوليبالي عرض اللاعب على الزمالك من أجل اللعب في صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابعت الصحيفة، أن مسؤولي الزمالك سوف يعرضون ملف كوليبالي على كارتيرون، من أجل مناقشة إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الزمالك عن تدعيم خط هجوم الفريق، من أجل مساندة مصطفى محمد في هذا المركز خلال الفترة المقبلة.

وكان كوليبالي قد رحل عن الأهلي هاربًا في عام 2017، ليقوم المارد الأحمر بتقديم شكوى ضد اللاعب وتم إيقافه.