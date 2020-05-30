رياضة | دي بروين يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر دي بروين يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن شرط البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لبقاؤه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويقدم دي بروين مستويات رائعة مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي، والذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، ويتنافس على ضمه كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن دي بروين حدد شرطًا البقاء مع مانشستر سيتي من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

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وتابعت الصحيفة، أن دي بروين اشترط على مانشستر سيتي أنه لن يجدد عقده إلا في حاله إلغاء العقوبة الموقعة على الفريق من قبل الاتحاد الأوروبي، بشأن عدم مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بسبب اللعب المالي النظيف.

وعلق دي بروين على هذا الأمر، قائلا:" في انتظار القرار، مانشستر سيتي أخبرنا أنه سيستأنف في هذا الامر، وأنا في انتظار ما سيحدث".

وتابع:" عامين دون مشاركة أوروبية فترة كبيرة، إذا كانت سنة واحدة سأرى، أنا أثق في فريقي".