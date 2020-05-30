رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يغرد في الصدارة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يغرد في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من العودة خلال شهر يونيو القادم، حيث أعلن الاتحاد الإنجليزي عن استئناف البطولة بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر اللاعب الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 19 هدف.

وتوج اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي في الموسمين الماضيين، حيث فاز بها الموسم الأخير صلاح بالتقاسم مع ساديو ماني زميله في الفريق وايمريك اوباميانج مهاجم فريق أرسنال.

ويأتي ترتيب هدافي البريميرليج :-

1- جيمي فاردي 19 هدف.

2- ايميريك اوباميانج 17 هدف.

3- سيرجو اجويرو 16 هدف.

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4- محمد صلاح 16هدف.

5- داني أنجز 15 هدف.

6- ساديو ماني 14 هدف.

7- ماركوس راشفورد 14 هدف.

8- دومينيك كوليفرت لوين 13 هدف.

9- راؤول خيمينز 13هدف.

10- تامي ابراهام 13هدف.