رياضة | الشناوي على أبواب الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشناوي على أبواب الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي اتحاد جدة، للتعاقد مع أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول للكرة بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية سعودية أن البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الاتحاد يرغب في ضم الشناوي لتدعيم مركز حراسة العميد، في الموسم المقبل، في ظل اقترابه من الرحيل عن صفوف نادي بيراميدز.

ويسعى مسؤولي نادي الاتحاد لضم الشناوي، ليكون بديلا لحارسه الأساسي، البرازيلي مارسيلو جروهي، والذي يسود الغموض حول بقائه من عدمه في الوسم المقبل، بعد تراجع آدائة بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

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وكان أحمد الشناوي قد أكد أنه لا ينوي الرحيل عن بيراميدز خلال الفترة المقبلة، رغم خسارته مقعده الأساسي في الفريق.

يذكر أن بيراميدز تمكن من التأهل إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 32 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثاني عشر، من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة.