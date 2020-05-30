رياضة | بيراميدز ينافس القطبين على ضم هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز ينافس القطبين على ضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، إلى سعي إدارة نادي بيراميدز لضم كريم عريبي، مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "lagazettedufennec" الجزائرية، أن بيراميدز فتح خك المفاوضات مع وكيل أعمال كريم عريبي، للتعاقد معه، مقابل مرتب مليون دولار.

ويعد بيراميدز هو أحدث المنضمين للصراع على ضم عريبي، حيث ارتبط اسم اللاعب مؤخرا بالأهلي والزمالك، إلى جانب تلقيه عروض من أندية تركية وفرنسية وسعودية.

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ومن المنتظر أن يدخل بيراميدز في منافسة شرسة مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على التعاقد مع كريم العريبي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن، حيث لا يزال يدرس العروض المقدمة له.

وشارك اللاعب الجزائري صاحب الـ25 عاما، في 23 مباراة مع النجم الساحلي هذا الموسم بمختلف المسابقات، أحرز خلالهم 7 أهداف، فيما صنع هدف آخر.